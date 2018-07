Havanna (AFP) Die kubanischen Sicherheitsbehörden haben rund hundert Teilnehmerinnen einer regierungskritischen Demonstration in der Hauptstadt Havanna festgenommen. Die oppositionellen "Damen in Weiß" hatten "Freiheit! Freiheit!" skandiert und ließen sich widerstandslos festnehmen, als Polizisten und Zivilbeamte sie in Bussen wegbrachten. Ungefähr genauso viele Regierungsanhänger feierten den Abtransport der Demonstrantinnen mit Sprechchören, in denen sie Staatschef Raúl Castro und seinen Bruder, den kubanischen Revolutionsführer Fidel, hochleben ließen.

