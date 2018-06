Biberach (SID) - Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat beim Leichtathletik-Meeting in Biberach ein Ausrufezeichen gesetzt. Dem 23 Jahre alten Chemnitzer gelang mit 21,84 m die viertbeste Weite seiner Karriere. "Es geht weiter in die richtige Richtung", schrieb Storl nach dem überzeugenden Sieg auf seiner Facebook-Seite. Storl festigte damit auch seinen Favoritenstatus für die EM in Zürich (12. bis 17. August).

Nur bei seiner persönlichen Bestleistung am 27. Juni in Schönebeck und bei den Silbermedaillen bei der Hallen-WM (21,88 m) und Olympia 2012 (21,86 m) war Storl eine noch bessere Leistung gelungen.