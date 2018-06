Johannesburg (dpa) - Afrikas erste und bisher einzige Literaturnobelpreisträgerin Nadine Gordimer ist tot. Sie starb gestern in Johannesburg, wie ihre Familie mitteilte. Die 90-Jährige galt schon zu Lebzeiten als Literaturlegende, die politische Themen, literarischen Anspruch und sprachliche Ästhetik harmonisch verband. Die Zeit der Rassentrennung in Südafrika war es, die ihren Romanen den Stempel aufdrückte und auch sie prägte. Die Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und bekamen viele Preise.

