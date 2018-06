Mexiko-Stadt (AFP) Angesichts des starken Zustroms minderjähriger Migranten ohne gültige Papiere aus Mittelamerika in die USA hat Papst Franziskus zu einem entschiedenen Schutz der Kinder und Jugendlichen aufgerufen. In einem am Montag vom Vertreter des Vatikans in Mexiko, Christophe Pierre, verlesenen Brief spricht das Oberhaupt der katholischen Kirche von einem "humanitären Notfall". Die Entwicklung erfordere "als erste dringliche Maßnahme, dass diese Minderjährigen geschützt und angemessen aufgenommen werden".

