Bukarest (AFP) Mehr als anderthalb Jahre nach dem spektakulären Kunstraub von Rotterdam hat ein Gericht in Bukarest vier Angeklagte zu Schadensersatz in Millionenhöhe verurteilt. Für die unauffindbaren Werke, darunter Gemälde von Pablo Picasso und Claude Monet, sprach das Gericht den klagenden Versicherern 18,1 Millionen Euro zu, wie es in dem Urteil vom Montag heißt, das AFP in Kopie vorlag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.