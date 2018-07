Moskau (AFP) Im Streit um die Kontrolle der russisch-ukrainischen Grenze hat sich Moskau mit der Entsendung von Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einverstanden erklärt. "Als Geste des guten Willens und ohne auf eine Waffenruhe zu warten, lädt die russische Seite Beobachter der OSZE ein, sich zu den Kontrollposten Donezk und Gukovo zu begeben", teilte das Außenministerium am Montag mit. Ein entsprechendes Schreiben sei an den OSZE-Präsidenten Didier Burkhalter geschickt worden.

