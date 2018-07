Seoul (AFP) Dutzende Artilleriegeschosse aus Nordkorea sind bei einem Test nahe der Seegrenze zum Nachbarland Südkorea im Meer gelandet. Die vom Südostzipfel des Landes aus abgefeuerten Geschosse gingen am Montag noch auf der nordkoreanischen Seite nieder, wie der südkoreanische Generalstab mitteilte. Schon am Sonntag hatte Nordkorea nach Regierungsangaben aus Seoul zwei Kurzstreckenraketen abgeschossen, die im Meer landeten - vermutlich kamen sie aus Protest gegen ein am Mittwoch beginnendes gemeinsames Manöver der südkoreanischen und der US-Marine zum Einsatz.

