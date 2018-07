Beirut (AFP) Die Dschihadisten vom Islamischen Staat (IS) haben in Syrien einen weiteren wichtigen Erfolg erzielt: Aktivisten zufolge eroberten sie am Montag die zuvor von rivalisierenden Rebellen gehaltene Hälfte der Stadt Deir Essor. Die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Euphrat-Tal war vor dem Krieg ein wichtiger Ölumschlagplatz.

