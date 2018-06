Johannesburg (AFP) Die südafrikanische Schriftstellerin Nadine Gordimer ist tot. Wie ihr Anwalt am Montag mitteilte, starb die Autorin im Alter von 90 Jahren. Gordimer, die 1991 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, setzte sich in ihrem Werk vor allem mit der Apartheidspolitik ihres Landes auseinander. In einer von der Anwaltskanzlei Edward Nathan Sonnerbergs im Auftrag der Familie veröffentlichten Erklärung hieß es, Gordimer sei in ihrem Haus in Johannesburg "friedlich entschlafen".

