Kiew (AFP) Die bewaffneten Separatisten im Osten der Ukraine haben nach eigenen Angaben erneut ein Militärflugzeug abgeschossen. Vor dem Aufprall der Transportmaschine auf dem Boden seien drei Fallschirme am Himmel gesichtet worden, das Gebiet werde nun nach Überlebenden abgesucht, erklärte die selbsternannte Rebellenregierung der "Volksrepublik Lugansk" am Montag. Zuvor hatte die ukrainische Armee ein Flugzeug vom Typ AN-26 als vermisst gemeldet, das bis zu 20 Menschen an Bord nehmen kann.

