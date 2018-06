Bangkok (dpa) - Die Polizei in Thailand hat ein Skelett und deutsche Ausweispapiere in einem Zelt im Nationalpark Khao Yai 90 Minuten nordöstlich von Bangkok gefunden. Dem Personalausweis nach zu urteilen handele es sich bei dem Toten um einen 40-jährigen Mann aus Stuttgart, sagte die Polizei in der Provinz Nakhon Nakok. Die Todesursache sei unklar. In dem Zelt seien neben einer Wanderausrüstung auch Alkohol und Ausrüstung zum Methamphetamin-Rauchen gefunden worden. Der Mann sei wahrscheinlich vor mindestens einem Monat gestorben.

