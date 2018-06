New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag einstimmig eine Resolution verabschiedet, die 1,3 Millionen Syrern Zugang zu humanitärer Hilfe ermöglichen soll. Mit der Entschließung gab das Gremium in New York grünes Licht für Hilfskonvois, die aus der Türkei, Jordanien und dem Irak zu den notleidenden Menschen in dem Bürgerkriegsland gelangen sollen. Nach monatelangen Verhandlungen stimmten auch Russland und China dem Text zu. In den letzten Jahren waren am russischen Veto vier Syrien-Resolutionen gescheitert.

