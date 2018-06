Tripolis (AFP) Angesichts der anhaltenden Gewalt in Libyen ziehen die Vereinten Nationen bis auf Weiteres ihr gesamtes Personal aus dem nordafrikanischen Land ab. In einer Mitteilung gab die die UN-Mission in Libyen (Unsmil) am Montag "Sicherheitsgründe" für den Schritt an. "Nach den jüngsten Kämpfen am Sonntag und wegen der Schließung des internationalen Flughafens von Tripolis" sei es derzeit "nicht möglich, die Arbeit fortzusetzen". Bereits in der vergangenen Woche war die Zahl der Unsmil-Mitarbeiter reduziert worden. Die Mission betonte nun, der Abzug erfolge nur vorläufig.

