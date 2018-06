New York (AFP) Wegen des Verkaufs fauler Hypothekenpapiere im Vorfeld der Immobilienkrise muss die US-Großbank Citigroup Medienberichten zufolge rund sieben Milliarden Dollar (5,1 Milliarden Euro) zahlen, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Darauf hätten sich die Bank und das US-Justizministerium verständigt, berichtete am Sonntag unter anderem die "New York Times" unter Berufung auf informierte Kreise. Die Einigung solle vermutlich am Montag bekannt gegeben werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.