Washington (AFP) Die US-Regierung hat Israel vor einer Bodenoffensive im Gazastreifen gewarnt. Durch eine solche Offensive würde die Zahl der gefährdeten Zivilisten weiter erhöht, erklärte das Weiße Haus in Washington am Montag. Die Regierung äußerte aber keine direkte Kritik an der hohen Zahl ziviler Opfer, sondern bekräftigte erneut das Recht und die "Verpflichtung" der israelischen Regierung, die eigene Bevölkerung gegen Raketenangriffe der radikalislamischen Hamas-Bewegung zu schützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.