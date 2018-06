Sydney (AFP) Fünf Jahre nach einem verheerenden Waldbrand in Australien haben Überlebende in einer Sammelklage eine Rekordsumme von fast 500 Millionen Australischen Dollar (345 Millionen Euro) vom Stromversorger SP AusNet erstritten. Hauptklägerin Carol Matthews, die ihren 22-jährigen Sohn verlor, zeigte sich nach der Einigung am Dienstag erleichtert: Das Geld werde "die finanziellen Sorgen lindern, die so viele Menschen noch täglich haben", sagte sie. Sie hatte dem Unternehmen vorgeworfen, wegen einer schadhaften Leitung für die Katastrophe verantwortlich zu sein.

