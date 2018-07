Las Vegas (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der NBA Summer League ein glänzendes Spiel für seine Atlanta Hawks gezeigt. In Las Vegas kam der Braunschweiger beim 92:94 nach zweimaliger Verlängerung gegen eine Auswahl aus der NBA Developement League (Nachwuchsliga) auf 30 Punkte. Der 20-Jährige traf neun von 14 Würfen aus dem Feld und drei seiner vier Dreierversuche.

Schröder soll schon bald zum Nationalteam stoßen und in der EM-Qualifikation (10. bis 27. August) gegen Österreich, Polen und Luxemburg zum Einsatz kommen. Sein Debüt im A-Team wird der Point Guard voraussichtlich im Länderspiel gegen Finnland am 27. Juli in Leipzig geben.