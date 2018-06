Sofia (AFP) Angesichts der Beinahe-Pleite der viertgrößten Bank des Landes will Bulgarien sich der neuen europäischen Bankenaufsicht anschließen. Es herrsche Einigkeit darüber, umgehend ein Verfahren zum Beitritt zur einheitlichen europäischen Bankenaufsicht einzuleiten, sagte Bulgariens Präsident Rossen Plewneliew am Montagabend nach einem Krisentreffen mit Ministerpräsident Plamen Orescharski und den Vorsitzenden der wichtigsten Parteien in Sofia.

