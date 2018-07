Bonn (AFP) Fast alle kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland sehen sich für die Umstellung auf das neue europäische Zahlungssystem SEPA am 1. August gerüstet. Lediglich zwei Prozent gaben in einer Umfrage an, es nicht rechtzeitig zu schaffen, wie die Postbank als Auftraggeber der Erhebung am Dienstag mitteilte. Zum ursprünglich anvisierten Termin am 1. Februar 2014 wären demnach aber nur 67 Prozent der Firmen bereit für die Umstellung gewesen. Die Verschiebung des Stichtags habe dementsprechend jede dritte Firma als hilfreich empfunden.

