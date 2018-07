Straßburg (AFP) Es war ein harter Kampf, aber nun hat er es geschafft: Der Christdemokrat Jean-Claude Juncker übernimmt für die kommenden Jahre den mächtigen Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Das Europaparlament wählte den Luxemburger am Dienstag in Straßburg zum Nachfolger des Portugiesen José Manuel Barroso. Über die Besetzung weiterer Spitzenposten wird am Mittwoch auf einem EU-Gipfel in Brüssel diskutiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.