Dubrovnik (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Balkanstaaten Rückendeckung auf ihrem Weg in die Europäische Union zugesagt. Deutschland unterstütze die europäischen Perspektiven aller Länder der Region, sagte Merkel am Dienstag bei einem Gipfeltreffen zwischen den früheren Mitgliedsstaaten Jugoslawiens und Albanien im kroatischen Dubrovnik. Auf dem Balkan seien in den vergangenen 15 Jahren große Fortschritte erzielt worden, etwa bei der Annäherung zwischen Serbien und dem Kosovo, sagte Merkel. Die Führungen beider Länder hätten Mut bewiesen und damit ihre Chancen auf eine europäische Zukunft gewahrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.