Grenoble (AFP) Ein deutscher Bergsteiger ist am Mont-Blanc-Massiv in den französischen Alpen tödlich verunglückt. Der 45-Jährige sei am Dienstagmorgen rund 200 bis 300 Meter in den Couloir du Goûter gestürzt, der manchmal auch "Todeskorridor" genannt wird, teilte die Bergpolizei von Chamonix mit. Das Unglück ereignete sich gegen 4.40 Uhr am Morgen beim Aufstieg am Mont-Blanc-Massiv. Sein Begleiter in der Seilschaft rief demnach die Rettungskräfte.

