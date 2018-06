Jerusalem (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat bei seinem Israel-Besuch am Dienstag trotz des schnellen Scheiterns einer Feuerpause im Gazakonflikt auf eine rasche Verhandlungslösung gedrängt. Durch den ägyptischen Vermittlungsvorschlag sei "eine Dynamik in Gang gekommen und wir sollten das Momentum weiter nutzen und nicht verloren gehen lassen", sagte Steinmeier bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Avigdor Lieberman in Jerusalem. Dieser sprach sich stattdessen erneut für eine vollständige Besetzung des Gazastreifen aus, "um dort alle terroristischen Infrastrukturen zu zerstören".

