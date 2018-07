Köln (AFP) Nach dem Fund einer 20-Zentner-Bombe hat in Köln am Dienstag eine großangelegte Evakuierungsaktion begonnen. Wegen der für Dienstagnachmittag geplanten Entschärfung der Fliegerbombe müssen knapp 10.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Darunter sind auch rund 1300 teils pflegebedürftige Bewohner von Häusern der Sozialbetriebe Köln. Besonders Pflegebedürftige sollen vorübergehend in Krankenhäusern untergebracht werden.

