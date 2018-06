Hamburg (AFP) Der scheidende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider, will seine an Krebs erkrankte Frau in jeder Situation begleiten. Er würde ihr, "wenn es aufs Sterben zuginge", auch dann zur Seite stehen, wenn sie das "Geschenk des Lebens an Gott zurückgeben" wollte, sagte Schneider in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview mit dem Magazin "stern".

