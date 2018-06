Erfurt (AFP) Rund zwei Monate vor der Landtagswahl in Thüringen ist die regierende CDU weiterhin stärkste Kraft. In einer am Dienstag in Erfurt veröffentlichten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des MDR erreichen die Christdemokraten von Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) 36 Prozent. Die Linkspartei würde mit 27 Prozent zweitstärkste Partei. Im Vergleich zur Mai-Umfrage verlor die Linke einen Prozentpunkt. Die SPD, die derzeit gemeinsam mit der CDU regiert, kommt auf 19 Prozent. Die Grünen wären mit sechs Prozent die vierte Partei im Thüringer Landtag. Sie konnten um einen Prozentpunkt zulegen.

