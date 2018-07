Hamburg (AFP) Die Bundesregierung rechnet einem Medienbericht zufolge noch in der laufenden Woche mit der Ausreise des CIA-Vertreters in der Berliner US-Botschaft aus Deutschland. In einer geheimen Sitzung des Innenausschusses im Bundestag hätten Regierungsvertreter gesagt, der Agent werde in den kommenden Tagen ausreisen, berichtete das Portal "Spiegel Online" am Dienstag. Schon am Wochenende werde er nicht mehr in Deutschland sein.

