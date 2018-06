Hamburg (AFP) Die Supermarktkette Edeka will Verbraucher künftig besser auf gentechnikfreie Lebensmittel hinweisen. Edeka sei neues Mitglied im Verband "Lebensmittel ohne Gentechnik", teilte die Unternehmenszentrale am Dienstag in Hamburg mit. Ab September seien voraussichtlich die ersten Produkte mit dem Label "Ohne Gentechnik" in den Edeka-Märkten zu finden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.