Brüssel (AFP) Die EU-Staaten haben den Haushaltsentwurf der Europäischen Kommission für das kommende Jahr zusammengestrichen. Vertreter der Mitgliedstaaten einigten sich am Dienstag in Brüssel darauf, dass die Europäische Union 2015 nicht mehr als 140 Milliarden Euro ausgeben dürfen soll. Damit werde der Anstieg des Budgets im Vergleich zum Vorjahr auf rund drei Prozent begrenzt und genug Spielraum für unvorhersehbare Ausgaben gelassen, hieß es in einer Erklärung.

