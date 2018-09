Berlin (AFP) Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) hat die Bedeutung des internationalen Austausches für Wissenschaft und Hochschulen hervorgehoben. Grundvoraussetzung dafür seien "weltoffene Hochschulen, an denen vom Professor über das Verwaltungspersonal bis hin zu den Studierenden eine Willkommenskultur gelebt wird", erklärte Wanka am Dienstag bei der Vorstellung des Berichts "Wissenschaft Weltoffen" in Berlin. Sie zeigte sich dabei erfreut über die Entwicklung in den vergangenen Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.