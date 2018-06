Straßburg (AFP) EU-Handelskommissar Karel De Gucht hat Kritik an dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA (TTIP) zurückgewiesen. Die Debatte dürfe nicht "irrational und auf der Grundlage falscher Informationen" geführt werden, sagte der Belgier am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg. Etwa die Diskussion über den Datenschutz werde zu einem "Kulturkampf hochstilisiert". Auch in den USA gebe es Datenschutz, und Gerichte gewährten Bürgern oft hohen Schadensersatz.

