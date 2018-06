London (AFP) Für Europa ist der Verkauf von Mastschweinen zu Zuchtzwecken nach China heutzutage ein lukratives Geschäft. Eine am Dienstag veröffentlichte Studie zeigt jedoch, dass der Kauf der Tiere für die Volksrepublik ein Re-Import nach langer Zeit ist. Denn laut der in der Fachzeitschrift "Nature Communications" verbreiteten Untersuchung eines Teams von Genetikern um die Wissenschaftlerin Mirte Bosse von der Universität Wageningen in den Niederlanden waren Vorfahren bestimmter Schweine vor rund zwei Jahrhunderten von China nach Europa gebracht worden, um europäische Tiere zu veredeln.

