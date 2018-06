Saint-Just (AFP) Bei einem verheerenden Brand in einem Einfamilienhaus in Ostfrankreich sind zwei junge Mädchen und ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Die acht und elf Jahre alten Mädchen und ihr 16-jähriger Bruder schliefen nach Angaben der Feuerwehr im ersten Stock des Hauses, als der Brand in der Nacht auf Dienstag ausbrach. Die im Erdgeschoss schlafenden Eltern überlebten das Unglück in der Ortschaft Saint-Just bei Bourg-en-Bresse. Das zu großen Teilen aus Holz bestehende Haus wurde vollkommen zerstört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.