Paris (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag im Norden Malis ist ein französischer Fremdenlegionär getötet worden. Sechs weitere französische Soldaten seien bei dem Anschlag rund hundert Kilometer nördlich der Stadt Gao verletzt worden, zwei von ihnen schwer, erklärte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Paris. Demnach steuerte ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug an einem Kontrollposten auf Panzerfahrzeuge der französischen Armee zu und wurde in die Luft gesprengt. Der Anschlag ereignete sich bereits am Montag, dem französischen Nationalfeiertag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.