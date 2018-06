Paris (AFP) Ja zu frisch zubereiteten Gerichten, nein zu aufgewärmter Fertigkost: Mit einem neuen Qualitätssiegel können Restaurants in Frankreich seit Dienstag für "hausgemachte" Gerichte werben. Das per Dekret eingeführte Siegel - ein Topf unter einem Dach - garantiert Restaurantgästen unter anderem, dass sie keine Tiefkühl-Pommes oder Fertigsaucen serviert bekommen. Stattdessen sind die Köche angehalten, unbehandelte Zutaten zu verwenden. Mit dem Siegel kämpft die Gastronomie-Nation Frankreich um ihren Ruf, der unter der zunehmenden Verwendung von industriell gefertigten Speisen in Restaurants leidet.

