Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf verpflichtet. Der 19-Jährige kommt von Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt in den Breisgau. Über die Vertragsinhalte vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. "Marc-Oliver hat eine interessante Perspektive und wir freuen uns sehr, dass er mit uns seine nächsten Schritte in der Karriere gehen will", sagte Freiburgs Sportdirektor Jochen Saier.