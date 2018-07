Liverpool (SID) - Der englische Fußball-Vizemeister FC Liverpool hat den serbischen Stürmer Lazar Markovic als Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Skandalprofi Luis Suarez verpflichtet. Der 20-jährige Markovic kommt vom portugiesischen Meister Benfica Lissabon und erhält in Liverpool einen langfristigen Vertrag. Über die genaue Laufzeit machte der Klub keine Angaben. Die Ablösesumme beläuft sich auf geschätzte 25 Millionen Euro.

"Ich hoffe, dass ich die Erwartungen erfüllen kann. Ich kann es kaum erwarten, endlich anzufangen", sagte Markovic bei seiner Vorstellung am Dienstag. Für die Reds ist der Serbe der vierte Neuzugang, zuvor waren bereits Emre Can vom Bundesligisten Bayer Leverkusen sowie Rickie Lambert und Adam Lallana verpflichtet worden.

Erst am vergangenen Freitag hatte Torjäger Suarez seinen Abschied aus Liverpool verkündet. Der 27-Jährige hatte bei der WM in Brasilien durch seine Beißattacke auf den Italiener Giorgio Chiellini für Negativschlagzeilen gesorgt. Durch die Sperre des Weltverbandes (neun Spiele und vier Monate) ist Suarez noch aus dem Verkehr gezogen. Die Schätzungen der Ablösesumme differieren zwischen 75 und 94 Millionen Euro. In Barcelona unterschrieb Suarez einen Fünfjahresvertrag.