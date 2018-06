Stuttgart (dpa) - Den Weltmeistern Joachim Löw, Hansi Flick und Sami Khedira soll in ihren Heimatstädten in Baden-Württemberg eine besondere Ehre zuteilwerden. In Löws Geburtsort Schönau im Schwarzwald gibt es Überlegungen, eine Straße oder das Stadion nach dem Bundestrainer zu benennen. Der Bürgermeister von Bammental bei Heidelberg, dem Wohnort von Assistenztrainer Flick, möchte eine Straße nach dem künftigen DFB-Sportdirektor benennen. In Khediras Heimatort Oeffingen bei Stuttgart soll nach Angaben der Stadtverwaltung das Stadion in Sami-Khedira-Stadion umgetauft werden.

