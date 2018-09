Berlin (dpa) - Der Sonderflug der Fußball-Weltmeister hat mit einem Abstecher über die Berliner Fanmeile die vielen Fans am Brandenburger Tor gegrüßt. Der Lufthansa-Jumbo LH 2014 flog in der Berliner Innenstadt nur mehrere hundert Meter über den Massen Richtung Flughafen Tegel und wackelte als Zeichen des Grußes mit den Tragflächen. Auf dem Flughafen erwarten viele Fans nach stundenlangem Warten Bundestrainer Joachim Löw und das Team auf der Besucherterrasse. Nach der Landung geht es dann weiter zur Fanmeile am Brandenburger Tor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.