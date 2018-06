Berlin (dpa) - Mit lauten Jubelgesängen sind die Fußball-Weltmeister an der Fanmeile von Tausenden Anhängern begrüßt worden. Die Spieler kamen um 12.29 Uhr zum Lied "Oh, wie ist das schön" nach rund zweistündiger Fahrt am Brandenburger Tor an. Der offene Truck bewegte sich auf den letzten Kilometern nur noch im Schneckentempo durch ein Meer feiernder Anhänger. Nach dem Eintrag in das Gästebuch der Stadt wollten sich die Spieler auf der Fanmeile von den Massen feiern lassen.

