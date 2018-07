Berlin (SID) - Rund eine halbe Million Fußballfans hat ihren WM-Helden bei der Rückkehr aus Brasilien einen weltmeisterlichen Empfang bereitet. Als das Trainer-Team um Joachim Löw um 13.02 Uhr bei Kaiserwetter die Hauptbühne der Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor betrat und die Welle anstimmte, brach ein ohrenbetäubender Jubel aus.

"Wir haben die Bilder aus Deutschland mitbekommen, wie die Fans mitgefiebert und mitgejubelt haben. Ohne Euch wären wir nicht hier. Wir sind alle Weltmeister", sagte Löw unter dem Jubel der Fans. Auf die Frage nach seiner Zukunft wich der Bundestrainer jedoch aus.

"Es ist ein Traum, diese Begeisterung zu erleben", sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach sichtlich bewegt in der ARD: "Ich wüsste nicht, was dieses Wir-Gefühl in unserem Land stärker auslösen könnte als diese Fußball-WM." Bastian Schweinsteiger meinte: "Es ist fantastisch, was für einen Empfang uns die vielen Menschen hier bereiten."

Die Spieler trugen schwarze T-Shirts mit einer großen weißen Eins auf der Vorderseite. Viele von ihnen wie Final-Siegtorschütze Mario Götze verdeckten ihre müden Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille. "So sehen Sieger aus, schalalalala", sangen die Spieler. Sie schossen mit ihren Handys Erinnerungsfotos und twitterten fleißig. Mesut Özil schrieb: "Zurück im Land der Weltmeister." Die Fans stimmten immer wieder den Evergreen "Oh, wie ist das schön" an.

Um 10.08 Uhr war das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit der Sondermaschine LH 2014 mit der Aufschrift "Siegerflieger" auf dem Flughafen Tegel gelandet. Anschließend bestieg der DFB-Tross einen schwarzen Weltmeister-Truck mit den vier goldenen Sternen und der Aufschrift "1954, 1974, 1990 2014!", um zur Fanmeile zu fahren. Der Truck mit dem Kennzeichen "CHAMPIONS" kam nur schleppend voran, weil Zehntausende Fans die Straßen säumten, um ihren Lieblingen auf dem offenen Deck zuzujubeln.

Die Fanmeile hatte bereits in den Morgenstunden einen gewaltigen Ansturm. Deutschlands größte Party-Zone öffnete um 6.00 Uhr ihre Tore, keine zwei Stunden später mussten die ersten Einlasskontrollen wegen Überfüllung geschlossen werden. Schon vor 11.00 Uhr war die Fanmeile voll besetzt.