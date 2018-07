London (AFP) Großbritanniens Premier David Cameron hat den international unbekannten Politiker Jonathan Hill als nächsten EU-Kommissar seines Landes nominiert. Der bisherige Vorsitzende der Konservativen im britischen Oberhaus ("House of Lords") sei der Kandidat seines Vertrauens, erklärte Cameron am Dienstag in einer Stellungnahme. Er habe "nicht den geringsten Zweifel", dass Hill "die britischen Interessen in Brüssel voranbringen wird".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.