Berlin (dpa) – Aktivisten und Programmierer wollen den Zugang zu öffentlichen Informationen vereinfachen und nützliche Apps für Bürger erstellen. Am Abend gaben sie den offiziellen Startschuss für das Projekt "Code for Germany" – "Programmieren für Deutschland". Das Ziel ist, Daten von öffentlichen Stellen zu nutzen, um Webseiten oder Apps zu programmieren. Bürger sollen so etwa einfacher herausfinden können, welche Kitas in der Nähe liegen oder wie gut das Wasser in ihrem Viertel ist. Die Initiative wird von Google gefördert.

