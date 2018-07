Giglio (AFP) Die Bergung des vor der italienischen Insel Giglio schwimmenden Schiffswracks der "Costa Concordia" verläuft weiter nach Plan: In der Nacht zum Mittwoch würden die letzten Stahlkabel und Ketten in Position gebracht, um eine "neue Phase" des Abtransports einleiten zu können, sagte der Chefingenieur der Bergungsmannschaft, Franco Porcellacchia, am Dienstag vor Journalisten. Demnach soll spätestens am Donnerstag mit der Hauptbefüllung der am Wrack befestigten 30 Schwimmkörper mit Luft begonnen werden. So soll das Wrack weiter aufsteigen und abtransportiert werden.

