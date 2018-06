Phnom Penh (AFP) In Kambodscha ist es bei einer Demonstration von Regierungsgegnern erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Die Teilnehmer der Kundgebung und Sicherheitskräfte attackierten sich in der Hauptstadt Phnom Penh gegenseitig mit Stöcken und Steinen, wie die Menschenrechtsorganisation Adhoc am Dienstag mitteilte. 30 Menschen seien verletzt worden, darunter Wachen eines Parks, der seit der blutigen Niederschlagung von Protesten streikender Textilarbeiter im Januar abgesperrt ist.

