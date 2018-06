Kabul (dpa) – Beim schwersten Selbstmordanschlag in Afghanistan seit Jahresbeginn sind im Südosten des Landes Dutzende Menschen getötet worden, die meisten davon Zivilisten. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Sahir Asimi, sagte, der Attentäter habe auf einem belebten Markt 89 Menschen mit in den Tod gerissen. Er berief sich dabei auf Truppen vor Ort, die die Rettungsarbeiten leiteten. Der Präsidentenpalast meldete dagegen 41 Tote bei dem Anschlag auf dem Basar in der Provinz Paktika. Die Taliban dementierten jede Beteiligung an dem Anschlag.

