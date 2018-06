Tel Aviv (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat Israel im neuen Gaza-Konflikt Deutschlands volle Solidarität versichert. "Wir stehen fest zur deutsch-israelischen Freundschaft, gerade in diesen schweren Stunden", sagte Steinmeier nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Tel Aviv. Zugleich appellierte er an die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas, wie Israel einer sofortigen Waffenruhe zuzustimmen.

