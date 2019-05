Tel Aviv (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist zu einem Besuch in Israel eingetroffen, um an den Bemühungen um eine Deeskalation im Gaza-Konflikt mitzuwirken. Auf dem Programm stehen unter anderem Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Außenminister Avigdor Lieberman. Zur gleichen Zeit traf sich das israelische Sicherheitskabinett, um über eine Waffenruhe mit der im Gazastreifen herrschenden Hamas zu beraten. In Ramallah will Steinmeier auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.