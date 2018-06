Rabat (AFP) Der spanische König Felipe VI. hat am Montag seinen Antrittsbesuch in Marokko begonnen. In Begleitung seiner Frau Letizia traf der Monarch in der Hauptstadt Rabat ein, wo er vom marokkanischen König Mohammed VI. und dessen Frau Lalla Salma empfangen wurde. Laut staatlichen Medien sollte am Abend eine offizielle Zeremonie im Königspalast stattfinden.

