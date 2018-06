Washington (dpa) - Das US-Militär arbeitet nach eigenen Angaben an Gewehrkugeln, deren Flugbahn sich nach dem Schuss verändern lässt. Die dem Pentagon zugeordnete Forschungsbehörde DARPA veröffentlichte ein Video, das ein im Flug gesteuertes Projektil vom Kaliber 50 zeigt. Ein Leitsystem könne die Munition nachträglich auch an ein vom Schützen ursprünglich nicht anvisiertes Ziel bringen, heißt es. Kaliber 50 ist laut "Washington Post" die von US-Scharfschützen am häufigsten verwendete Munition größeren Kalibers.

